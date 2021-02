Auf dem Übungsplatz der Luftwaffe Nordhorn Range hat sich nach Polizeiangaben ein gefährlicher Wolfstourismus entwickelt.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Nordhorn. Auf dem Übungsplatz der Luftwaffe Nordhorn Range hat sich nach Polizeiangaben ein gefährlicher Wolfstourismus entwickelt.

Die Beamten warnten am Donnerstag vor dem Betreten des militärischen Sicherheitsgeländes im Grenzgebiet zu den Niederlanden, in dem sich Munitionsrückstände aus etwa hundert Jahren befinden. Die mutmaßlichen Hobby-Wolfsbeobachter hätten do