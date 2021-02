Weniger Verkehr in der Krise: Zahl der Verkehrstoten sinkt

Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten steht an einer Landstraße, während vorbeifahrende Autos Leuchtspuren ziehen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Wiesbaden. Im Corona-Jahr 2020 sind in Niedersachsen deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr gestorben.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 373 Menschen auf Niedersachsens Straßen getötet - 59 weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Nur in Baden-Württemberg sank die Zahl der Verkehrstote