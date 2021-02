Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Schöppenstedt. Ein Feuer auf dem Gelände einer Firma für Holzverarbeitung in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Der Brand sei am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache in einem Absaugrohr einer Maschine in einer Halle ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz und löschten das Feuer. Die Löscharbeiten dauerten e