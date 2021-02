Jendrik Sigwart, Hamburger Musical-Darsteller und Singer-Songwriter.

Erich Braunsperger/dpa

Hamburg. Er hat das Lied auf seiner Glitzer-Ukulele eigens für den Eurovision Song Contest komponiert - nun stellt der Hamburger Musical-Sänger Jendrik Sigwart den Song zum ersten Mal offiziell vor.

Heute wollen der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der 26-Jährige in einer Online-Pressekonferenz den deutschen Beitrag für Rotterdam präsentieren. Am frühen Abend, 17.50 Uhr, sowie am Abend, gegen 19.56 Uhr, können dann alle F