Die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtags tagen im Plenarsaal.

Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel. Wie können Kinder besser vor Gewalt geschützt werden? Darüber berät der Landtag in Kiel am Donnerstag. Außerdem geht es im Parlament um das jüdische Leben in Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holsteins Landtag diskutiert heute darüber, wie Kinder im Norden besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden können. Die Koalition hat bereits 140 000 Euro für Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt in Schulen im Haushalt für