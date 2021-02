Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP in Niedersachsen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Weil die Corona-Infektionen kaum zurückgehen, müssen die Impfungen nach Ansicht der FDP im niedersächsischen Landtag deutlich schneller werden.

„Wir sind der Auffassung, dass wir in dieser Pandemie jetzt an einem entscheidenden Punkt angelangt sind, der zu einem Strategiewechsel der Landesregierung führen muss“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Mittwoch. Ein stabiler Wert