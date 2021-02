Urteile: Prozess gegen mutmaßlichen Deutschland-Chef der IS

Der mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat Abu Walaa steht im Oberlandesgericht in Celle hinter einer Glasscheibe.

Ole Spata/dpa

Celle. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, und drei Mitangeklagte verkündet das Oberlandesgericht Celle an diesem Mittwoch (9.15 Uhr) die Urteile.

Dem Iraker und den anderen Angeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen islamistisch radikalisiert und in Kampfgebiete des IS geschickt zu haben. Die Männer stehen wegen Unterstützung und Mitgli