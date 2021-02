Prozess gegen mutmaßlichen Deutschland-Chef der IS

Der mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat Abu Walaa steht im Oberlandesgericht in Celle hinter einer Glasscheibe.

Ole Spata/dpa

Celle. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz IS fallen am Mittwoch die Urteile. Der Hassprediger Abu Walaa und drei Mitangeklagte sollen junge Leute radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben. Es werden hohe Haftstrafen erwartet.

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, und drei Mitangeklagte verkündet das Oberlandesgericht Celle an diesem Mittwoch die Urteile. Dem 37-jährigen Iraker und den anderen Männer