Ein Stop-Schild ist in Lahten vor der Transrapidstrecke zu sehen.

picture alliance / Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Emden. Superschnelle Transport-Kapseln in nahezu luftleeren Röhren: Hochschulen im Nordwesten Niedersachsens wollen die Hyperloop-Technologie weiter entwickeln und ziehen dafür auch eine Reaktivierung der Transrapidstrecke im Emsland in Betracht.

„Um die Hyperloop-Technologie zu fördern, brauchen wir in Zukunft ein Labor in großem Maßstab. Ein solchen Labor kann in Lathen sein“, sagte Thomas Schüning, Professor an der Hochschule Emden/Leer, bei einer digitalen Konferenz am Dienstag