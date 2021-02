Niedersachsen testet Corona-Impfungen in Arztpraxen

Eine Mitarbeiterin des Impfteams überprüft eine Spritze.

Hannover. In der kommenden Woche sollen in Niedersachsen die ersten Corona-Impfungen in Arztpraxen getestet werden.

Geplant sei ein Probelauf von ein bis zwei Wochen mit einer kleinen Gruppe von Ärzten, erklärte die Vize-Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag. Das sei nötig, weil die Logistik deutlich aufwendiger sei als bei normalen Sc