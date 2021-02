Wann ist ein Urlaub auf den Ostfriesischen Inseln wieder möglich? Diese Frage stellen sich momentan viele.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Hannover. Was geht an Ostern? Wann werden Lehrer und Erzieher geimpft, wann sind weitere Schulöffnungen denkbar und wie ist der Stand bei Impfungen in Arztpraxen? Unsere Übersicht gibt Antworten.

Mit welchen Mitteln sind Lockerungen möglich?Wer gegen Corona geimpft oder negativ auf das Virus getestet ist, könnte nach den Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mehr Freiheiten bekommen. Immer mehr Men