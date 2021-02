Deutsche Seeschifffahrt wieder in der Spur: Krise überwunden

Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder, hält das Modell eines Containerschiffs in den Händen.

Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg. Die deutsche Seeschifffahrt scheint die mehr als ein Jahrzehnt dauernde Krise überwunden zu haben. Trotz Corona-Pandemie brummt in vielen Bereichen das Geschäft. Vor allem der Containerverkehr habe stark zugelegt, sagt der Verband Deutscher Reeder.

Nach zwölf Krisenjahren blickt die deutsche Seeschifffahrt trotz Corona-Pandemie in weiten Teilen wieder optimistisch in die Zukunft. „Wir haben die Krise, die uns seit 2009 beschäftigt hat, weitgehend hinter uns gelassen und sind in vielen