Das Fährschiff „Greenferry I“ wird im Hafen für den geplanten Fährbetrieb zwischen Cuxhaven-Brunsbüttel fit gemacht.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Brunsbüttel. Am Montag soll es losgehen: Die neue Elbfähre „Greenferry I“ startet ihren Fährbetrieb zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Cuxhaven in Niedersachsen.

