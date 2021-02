Live: Krisenstab klärt über aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen auf

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs des Landes Niedersachsen, informiert am Dienstag über die aktuelle Corona-Lage. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

dpa/Peter Steffen

Hannover. Der Corona-Krisenstab der Landesregierung informiert am Dienstag in seiner wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen. Hier können Sie ab 13 Uhr die Pressekonferenz des Krisenstabs live im Stream sehen.

In der Landespressekonferenz werden ab 13 Uhr Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, und Regierungssprecherin Anke Pörksen über die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen berichten. Dabei wird es unter anderem um