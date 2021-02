Pakete aus DHL-Transporter in Nordhorn gestohlen

Direkt aus dem DHL-Transporter schnappten sich die Diebe die Pakete. (Symbolfoto)

imago images / Sven Simon

Nordhorn. Diebe haben sich am Montagvormittag in Nordhorn an einem Postwagen zu schaffen gemacht.

Laut Polizei wurden an der Neuenhauser Straße sechs bis sieben Postpaketen aus einem DHL-Transporter gestohlen. Wie genau die Täter zwischen 11.20 und 11.30 Uhr an die Beute gelangen konnten, sei aktuell unklar. Hinweise nimmt die Poli