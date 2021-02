Immobilienpreise steigen weiter an

Boris Pistorius (l, SPD), Innenminister Niedersachsen, und Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, stehen im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Trotz der Corona-Krise steigen die Immobilienpreise in Niedersachsen weiter an, vor allem in den Ballungsgebieten. Die Entwicklung ist aber regional unterschiedlich. Und auch Agrarland ist weiter im Aufwärtstrend.

Die Preise für Immobilien und Grundstücke in Niedersachsen sind auch im Corona-Krisenjahr weiter gestiegen. Dabei gibt es allerdings regionale Unterschiede, wie aus dem Landesgrundstücksmarktbericht hervorgeht, den Innenminister Boris Pisto