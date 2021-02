Auf einem großen Speicher ist die Aufschrift „Wasserstoff“ zu lesen.

Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Oldenburg. Die Seehäfen in Niedersachsen erkunden die Möglichkeiten von Wasserstoff beim Umsteuern auf alternative Energien.

Ein Forschungsprojekt im Hafen von Emden sei abgeschlossen, teilte der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports in Oldenburg mit. Für dieses Jahr sei eine Untersuchung für Brake geplant. In der Stadt an der Unterweser sei der Hafen der größte En