Streit am Maschsee: Schwerverletzter per Not-OP gerettet

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Nur ein Streit oder gar eine Messerstecherei? Fest steht: Nach einer Auseinandersetzung am Maschsee-Ufer in Hannover ist ein 33-Jähriger schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht - oder war es eine Gruppe von Angreifern?

Nach einem gewalttätigen Streit am Ufer des Maschsees in Hannover ist ein schwer verletzter 33-Jähriger per Notoperation gerettet worden. Der Mann sei inzwischen außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der oder die Täter