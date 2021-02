Streit am Maschsee: Schwerverletzter außer Lebensgefahr

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach einem gewalttätigen Streit am Ufer des Maschsees in Hannover ist ein schwer verletzter 33-Jähriger per Notoperation gerettet worden.

Der Mann sei inzwischen außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Täter seien noch nicht ermittelt. Ein Unbekannter oder möglicherweise eine Gruppe von Angreifern hatte am Montagabend auf den 33-Jährigen eingestochen.