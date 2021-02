Zu viele Nutztiere in West-Niedersachsen? Regierung will Umverteilung

Die meisten Schweine in Niedersachsen werden in der Region Weser-Ems gehalten. Ist die Viehdichte in der Region zu hoch?

Michael Gründel

Osnabrück. Nirgendwo in Deutschland, ja vielleicht sogar in ganz Europa werden so viele Nutztiere gehalten wie in der Region Weser-Ems im Westen von Niedersachsen. Das ist auch der Landesregierung ein Dorn im Auge. Müssen Schwein und Huhn bald umziehen?

Es ging im allgemeinen Corona-Trubel fast ein wenig unter, was die Landesregierung in Niedersachsen da Anfang Februar einhellig beschloss: eine sogenannte Nutztierstrategie, die die teils widerstreitenden Interessen beim Thema Tierhaltung z