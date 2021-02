Der Autobahnpolizei ist das Fahrzeug am Sonntagabend auf der A1 bei Elsdorf aufgefallen. Der Wagen wurde jedoch erst bei Osnabrück gestoppt. (Symbolfoto)

Osnabrück. Mit bis zu 230 Kilometern pro Stunde ist ein 51-jähriger Autofahrer am Sonntagabend auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück vor der Polizei geflohen. Während der Fahrt soll der Beschuldigte mehrere Autofahrer durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe bedrängt haben, teilen die Ermittler mit. Erst in einer Baustelle gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen.

Die Flucht endete kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen in Richtung Süden, teilt ein Polizeisprecher mit. Der Beschuldigte hatte keine Fahrerlaubnis, stand unter Alkoholeinfluss und konnte für den Wagen keinen Nachwies erbringen, das