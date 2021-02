Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Bremervörde. Wenige Stunden nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Bremervörde hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Der 23-Jährige habe die Tat in vollem Umfang eingeräumt, teilten die Beamten am Montag mit. Der Mann wurde festgenommen. In der Nacht zum Sonntag war es in der Bankfiliale zu einer heftigen Explosion gekommen. „Scheiben zersplitterten, Inv