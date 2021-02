Handball-Spieler in Aktion.

Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die TSV Hannover-Burgdorf hat das Niedersachsen-Duell gegen die HSG Nordhorn-Lingen klar für sich entschieden.

Die Gastgeber gewannen am Sonntag mit 31:22 (18:14) und feierten damit den ersten Sieg in diesem Jahr. Zuvor hatte Hannover drei Partien in Serie verloren, durch den Sieg verhinderte das Team von Trainer Carlos Ortega ein Abrutschen in den