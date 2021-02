Kaum zusätzliche Bahnstrecken in Niedersachsen mit Stromleitungen ausgerüstet

"Das Schienennetz muss viel schneller und umfassender elektrifiziert werden", finden die Grünen und setzen sich dafür ein, dass das Schienennetz bis 2030 zu mindestens 75 Prozent elektrifiziert wird.

picture alliance/Roland Weihrauch/dpa

Hannover/Berlin. Das Ziel, bis zum Jahr 2025 den von der Bundesregierung angestrebten Elektrifizierungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, scheint kaum erreichbar zu sein. Sven-Christian Kindler, grüner Bundestagsabgeordneter aus Hannover, fordert, den Rotstift bei "sinnlosen Straßenbauprojekten" anzusetzen.

Im Jahr 2020 wurden in Niedersachsen an Schienenwegen des Bundes lediglich 11,1 Kilometer elektrifiziert. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums an die Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. "Um