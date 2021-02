Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche ist in Niedersachsen am Sonntag auf 68,9 gestiegen.

Am Samstag hatte die 7-Tage-Inzidenz den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge bei 64,0 gelegen. Mit 937 lag die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag höher als am Vortag (871 Fälle) - und deutlich höher als vor einer Woche (559 Fälle).