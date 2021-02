Das erste Storchenpaar hat in Hüde am Dümmer See schon sein Nest bezogen.

NWM-TV

Hüde. In Hüde haben schon die ersten Störche wieder ihr Nest bezogen: Untrügliches Zeichen, dass der Frühling vor der Tür steht. Wo vor gut einer Woche noch Eis und Schnee das Bild beherrschten, locken jetzt Sonne und Temperaturen von fast 20 Grad plus Spaziergänger und Radfahrer an den Dümmer.

Der flache See im Kreis Diepholz ist seit jeher im Frühjahr wie im Herbst Rastplatz für die Zugvögel. In Uferdörfern wie Hüde weisen Gaststättennamen wie "Storchennest" oder "Zur Rohrdommel" auf das Vogelparadies hin. Mit dem schon je