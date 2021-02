Zwei Frauen gehen in der Mittagssonne durch eine Allee im Georgengarten in Hannover.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Vom Frost zum Frühling in einer Woche: Sonnenschein und milde Temperaturen haben in Niedersachsen und Bremen am Samstag viele Spaziergänger ins Freie gelockt.

Waren vergangenes Wochenende noch Rodeln und Schlittschuhlaufen angesagt, wurden zum Beispiel im Georgenpark in Hannover nun die Inline-Skates angezogen. Am Maschsee in der Landeshauptstadt waren Menschen schon ohne Jacke unterwegs, währen