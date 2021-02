Ein Wattestäbchen mit einem Abstrich wird im Labor für einen Corona-Test verarbeitet.

Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen sind am Samstag 871 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit (Stand 9.00 Uhr). Die Zahl lag höher als am Freitag (837 Fälle) und deutlich höher als am Samstag vor einer Woche (515 Fälle). Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deuten da