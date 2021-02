Mehrere Kitesurfer nutzen den starken Wind für ihren Sport.

Janis Meyer/dpa

Norderney. Das für Pfingsten auf Norderney geplante White Sands Festival mit Beachvolleyball, Kitesurfen und Partys fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus.

Es soll wieder 2022 stattfinden, wie der Veranstalter, die Agentur König Event Marketing, am Freitag in Köln mitteilte. Die Organisatoren führen für die Absage die unklaren Aussichten für Großveranstaltungen in der Pandemie an. Bereits 202