Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Bei Betrugsversuchen mit falschen Einsatzkräften hat die Polizei in Hannover zwei Männer und eine Frau festgenommen.

Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, forderten die Täter per Telefon zwei Frauen und einen Mann auf, Bargeld an vermeintliche Polizeibeamte zu überzeugen. Da die Angerufenen jeweils vor der Geldübergabe die Polizei verständigten, nahmen