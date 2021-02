Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch.

Hannover. Obwohl in der Corona-Krise für Unternehmen in Niedersachsen inzwischen Hilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgezahlt wurden, warten etliche Firmen weiter auf beantragte Hilfe.

Wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag im Landtag sagte, wurden inzwischen mehr als 95 Prozent der Novemberhilfe und mehr als 75 Prozent der Dezemberhilfe ausgereicht.Die nötigen Vorarbeiten des Bundes zur Bearbeitung vo