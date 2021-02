Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch.

Hannover. Etliche Firmen warten weiter auf Hilfen in der Corona-Krise, auch wenn viele Anträge inzwischen bearbeitet wurden. Betroffen von der Pandemie sind auch die Kommunalwahlen. Der Landtag entschied jetzt, dass die Kandidatenaufstellung auch digital erfolgen kann.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist erneut etwas zurückgegangen. Das Landesgesundheitsamt wies am Freitag 837 neue Fälle aus, das waren weniger als am Freitag der Vorwoche (1038). Die Zahl der Todesfälle im Zu