Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Aurich. Nach umfangreichen Ermittlungen ist die Polizei in Ostfriesland gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern vorgegangen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, befinden sich zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren in Untersuchungshaft. Gegen diese und weitere Verdächtige ermittelten die Beamten in den vergangenen Monaten demnach wegen ba