Osterhase in Ostereistedt freut sich wieder auf Kinderbriefe

Ein Mitarbeiter des Osterpostamts hält vor dem Gemeindehaus von Ostereistadt Briefe in den Händen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ostereistedt. Das Osterhasenpostamt im Dorf Ostereistedt in Niedersachsen freut sich auch in diesem Frühjahr auf Zehntausende Kinderbriefe aus aller Welt.

Das Postamt mit der Adresse Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt öffnet am kommenden Montag (22.2.), wie die Deutsche Post am Freitag mitteilte. 17 freiwillige Helferinnen und Helfern antworten auf die Briefe und selbstgemalten B