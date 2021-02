Abgeordnete sitzen im Plenarsaal des niedersächsischen Landtags.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Am letzten Tag der Sitzungswoche des Landtags geht es heute (10.00 Uhr) abermals um den Umgang mit der Corona-Krise und um Wege aus dem Lockdown.

Die Grünen wollen in einer Anfrage wissen, ob die Wirtschaftshilfen für Unternehmen in Niedersachsen schneller und unbürokratischer ausgezahlt werden können. Außerdem wollen die Grünen, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise mehr