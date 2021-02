Die Grundschulen im Bundesland Bremen kehren angesichts der grundsätzlich sinkenden Zahl von Corona- Neuinfektionen zum Präsenzbetrieb in voller Klassenstärke zurück. So weit will Niedersachsen noch nicht gehen.

Frank Rumpenhorst/dpa

Hannover. Bremen öffnet die Grundschulen ab 1. März wieder komplett und Hamburg verschiebt die Abi-Prüfungen. Und was macht Niedersachsen? Wir haben nachgefragt.

Die Grundschulen in Bremen kehren am 1. März zum Präsenzbetrieb in voller Klassenstärke zurück - und Niedersachsen?So mutig schreitet Niedersachsen noch nicht voran, sondern hält zunächst am Wechselmodell für die Grundschulen und Abschlussk