Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hannover. Ein 36 Jahre alter Mann ist nach einem Brand mit starker Rauchentwicklung in seiner Wohnung ums Leben gekommen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit von einem „tragischen Unglücksfall“ aus. Der Mann sei am Mittwoch in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover leblos in seinem Bett aufgefunden worden. Offensichtlich habe es zuvor