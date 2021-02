Wohnwagen gehen in Flammen auf: Verdacht auf Brandstiftung

Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuharlingersiel. Auf einem Campingplatz im ostfriesischen Neuharlingersiel (Kreis Wittmund) sind drei Wohnwagen ausgebrannt.

Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zunächst war am Mittwochabend ein Wagen auf einem Dauerstellplatz in Brand geraten, nur wen