Ein Handballer hält einen Handball in den Händen.

Robert Michael/dpa/Symbolbild

Buxtehude. Die Handballerinnen des Buxtehuder SV müssen für ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den Titelfavoriten Borussia Dortmund in die Fremde reisen.

Die Partie, die am Freitag (19.30 Uhr) live auf Eurosport übertragen wird, findet in der EWE-Arena in Oldenburg statt. Die ursprünglich als Austragungsort vorgesehene Sporthalle Hamburg stand aufgrund von Corona-Auflagen für dieses Match n