Blick auf den Hildesheimer Dom durch einen Bogen des Kreuzganges.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hildesheim. Hilfen für Bolivien stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor.

Die Aktion soll am kommenden Sonntag im Hildesheimer Dom eröffnet werden, sagte am Donnerstag der Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer. Der Gottesdienst wird in der ARD übertragen. Unter anderem nimmt Niedersachsens Ministerpräsident Step