Handschellen sind an einem Gürtel eines Beamten befestigt.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Bremen. Die Bremer Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen, die eine 72 Jahre alte Frau überfallen, gefesselt und ausgeraubt haben sollen.

Außerdem stünden die beiden 16-Jährigen in dringendem Tatverdacht, an einem ähnlichen Überfall auf eine 93-jährige Frau Ende Dezember beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.Beim jüngsten Fall hatten zwei Männer am