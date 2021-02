Der Schriftzug „Sartorius“ ist unter einer Lampe zu sehen.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. In Pandemie-Zeiten sprechen viele in der Wirtschaft nur von Krise. Dem Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat die Seuche einen Auftragsboom beschert. Die Nachfrage lässt die Produktion an ihre Grenzen kommen. Der Dax-Kandidat will aufstocken.

Der Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Coronavirus hat dem Pharmazulieferer Sartorius einen Boom beschert. Die Nachfrage sei so deutlich gestiegen, dass das Göttinger Unternehmen kräftig investieren wird, hieß es am Donnerstag. 400 Milli