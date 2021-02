Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hält eine Regierungserklärung im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat den umstrittenen Abschuss eines Problemswolfs im Auftrag des Landes im Umweltausschuss des Landtages verteidigt.

„Die Tötung war erforderlich, da Wölfe aus dem Rudel Weidetiere in großer Zahl gerissen haben“, sagte Lies nach der vertraulichen Unterrichtung am Mittwoch in Hannover.Fast 500 getötete Schafe und Schäden bei Nutztierhaltern in fast sechss