Die Wesermarsch weist aktuell einen der bundesweit höchsten Inzidenzwerte auf. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Landkreis Wesermarsch. Der Landkreis Wesermarsch hat am Mittwoch sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Der Landkreis weist seit Tagen die höchste Inzidenz in Niedersachsen auf. Seit Dienstagabend gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Laut Mitteilung der Kreisverwaltung sind drei Männer im Alter von 82, 83 und 95 Jahren sowie vier Frauen im Alter von 68, 75, 85 und 100 Jahren in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle in der Wesermarsch