Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen.

Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Bremen. Der Norddeutsche Fußball-Verband hat seinen für den 19. Juni geplanten Verbandstag wegen der unsicheren Lage in der Coronavirus-Pandemie verschoben.

Die Veranstaltung soll nun am 25. September in Bremen stattfinden, teilte der NFV am Mittwoch mit. „Aufgrund der anstehenden Neuwahlen und weiteren wichtigen, die Zukunft des Verbandes betreffenden Themen, ist eine Veranstaltung mit Präsen