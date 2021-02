Polizei überwacht in der Wesermarsch nächtliche Ausgangssperre

Die Polizei hat in der Wesermarsch kontrolliert, ob die Ausgangssperre Wirkung zeigt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Landkreis Wesermarsch. Nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung des Landkreises Wesermarsch haben Polizeibeamte die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Wesermarsch kontrolliert. Eine erste Bilanz.

Kräfte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch sowie Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsenwaren waren in der Zeit von Dienstag, 16. Februar, in den Abendstunden, bis Mittwoch, 17. Februar, in den frühen Mo