Wieder mehr neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen werden wieder mehr neue Corona-Infektionen festgestellt.

Am Mittwoch kamen den dritten Tag in Folge mehr Ansteckungen hinzu als am jeweiligen Tag der Vorwoche. Das Landesgesundheitsamt zählte 1057 Fälle binnen 24 Stunden, eine Woche zuvor waren es 938 Fälle gewesen. Der Sieben-Tage-Wert für Nied