CDU-Fraktion stützt Reimann nach Kritik an Impfkampagne

Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Nach Kritik am holperigen Start der Impfkampagne in Niedersachsen hat die CDU im Landtag Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) den Rücken gestärkt.

„Wir vertrauen weiter auf unsere Gesundheitsministerin Carola Reimann und ihren Staatssekretär“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch im Landtag in Hannover.Zwar wären viele der Fehler in der Startphase vermeidbar gewesen, es