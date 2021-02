Obduktionsinstrumente und Zubehör liegen auf einem Tisch.

Osnabrück. Nach dem Tod eines nur wenige Tage alten Elefantenbabys im Osnabrücker Zoo soll das Tier nun obduziert werden.

Der Leichnam sollte am Mittwoch zur Tierärztlichen Hochschule Hannover gebracht werden, sagte eine Zoosprecherin. Der am vergangenen Donnerstag zur Welt gekommene Elefantenbulle wurde am Dienstag vom Zoo Osnabrück eingeschläfert. Er wollte