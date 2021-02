Schnee liegt auf den Blüten eines Baumes.

Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Herzberg am Harz. Eine demenzkranke Frau ist vor den Türen ihres Pflegeheims in Herzberg am Harz erfroren.

Die 81-Jährige sei am frühen Morgen im Schnee tot aufgefunden worden, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick aus Göttingen am Mittwoch. Vieles spreche dafür, dass die Seniorin erfroren sei. Das Ergebnis der Obduktion stand zunächst noch aus.